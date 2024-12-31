Трамп поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей

Избранный президент США Дональд Трамп выразил полную поддержку спикеру палаты представителей Майку Джонсу в его кампании по сохранению поста.
Трамп отметил, что Джонсон — «хороший, трудолюбивый, религиозный человек», который будет действовать правильно, и добавил, что республиканцы продолжат побеждать. Трамп, который начнет свой второй срок 20 января, призвал свою партию объединиться в 2025 году и не упустить предоставленную возможность.
Выборы спикера состоятся в пятницу, когда начнется работа нового состава конгресса. Трамп также отметил, что его победа на выборах 2024 года должна быть подтверждена новым конгрессом 6 января. Однако Джонсон может столкнуться с сопротивлением со стороны однопартийцев на голосовании, так как республиканцы имеют незначительное большинство в палате представителей.
Кроме того, предприниматель Илон Маск также выразил поддержку Джонсону, отметив, что полностью его поддерживает.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил о назначении американского миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны. В своем заявлении Трамп отметил, что Файнберг будет работать над тем, чтобы «сделать Пентагон снова великим».