Трамп поддержал переизбрание Джонсона спикером палаты представителей

Выборы спикера состоятся в пятницу, когда начнется работа нового состава конгресса. Трамп также отметил, что его победа на выборах 2024 года должна быть подтверждена новым конгрессом 6 января. Однако Джонсон может столкнуться с сопротивлением со стороны однопартийцев на голосовании, так как республиканцы имеют незначительное большинство в палате представителей.