Ким Чен Ын пожелал России победу над «неонацистами» в 2025 году

«Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы Новый 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России победят неонацистов и достигнут великой победы, также пожелал товарищу Владимиру Владимировичу Путину еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством, а российскому народу — процветания, благосостояния и счастья», — говорится в сообщении.
Кроме того, Ким Чен Ын отметил теплые отношения между Россией и КНДР и «отважность» российской армии. Лидер КНДР от себя лично и от имени северокорейцев, а также северокорейской армии направил «горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии».
Лидер КНДР также выразил готовность работать над укреплением всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией.
Ранее ЦТАК передавало, что Путин направил поздравительное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю наступающего Нового Года, в котором выразил уверенность, что в 2025 году Москва и Пхеньян будут продолжать сотрудничество, а также укрепят усилия по противостоянию современным угрозам и вызовам.