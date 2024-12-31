Ким Чен Ын пожелал России победу над «неонацистами» в 2025 году

«Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы Новый 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России победят неонацистов и достигнут великой победы, также пожелал товарищу Владимиру Владимировичу Путину еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством, а российскому народу — процветания, благосостояния и счастья», — говорится в сообщении.