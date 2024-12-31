Welt назвала единственный вариант для Зеленского на переговорах

Журналист напомнил о словах Зеленского, заявившего, что Украина не отдает того, что ей принадлежит. «При этом Украина стоит на пороге года, в который ей грозит именно этот сценарий», — заметил он. По его мнению, «для Киева со сменой власти в США в конце января начинается новая глава». Трамп будет настаивать на том, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и были готовы к компромиссам, считает обозреватель. «Зеленский может быть вынужден поступиться украинской территорией ради перемирия», — полагает автор.