«[Избранный президент США] Дональд Трамп намерен завершить войну в 2025 году. Однако Украина в военном отношении крайне ослаблена: уровень морального духа в войсках падает, а число дезертиров растет. Для президента Зеленского на переговорах остается лишь один вариант, который может иметь для Германии существенные последствия», — пишет обозреватель издания Ибрагим Набер.
Журналист напомнил о словах Зеленского, заявившего, что Украина не отдает того, что ей принадлежит. «При этом Украина стоит на пороге года, в который ей грозит именно этот сценарий», — заметил он. По его мнению, «для Киева со сменой власти в США в конце января начинается новая глава». Трамп будет настаивать на том, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и были готовы к компромиссам, считает обозреватель. «Зеленский может быть вынужден поступиться украинской территорией ради перемирия», — полагает автор.
Набер сообщил, что репортеры Die Welt обсудили сложившуюся ситуацию с экспертами и украинскими военнослужащими. «Взгляд на обстановку на фронте показывает, что Украина с военной точки зрения начинает новый год с позиции слабой стороны», — констатировал обозреватель. Он напомнил, что России принадлежит инициатива на всех участках фронта протяженностью более 1,2 тыс. км. «Россияне достигли кульминационного пункта в своем наступлении», — приводятся в статье слова австрийского военного эксперта Маркуса Райснера.
Надежды Киева на то, что РФ придется перекинуть дополнительные войска в Курскую область и ослабить давление в Донбассе, не оправдались, пишет автор. В то же время только за период с января по октябрь 2024 года дезертировало больше украинских военных, чем за прошедших два года.
Так что, резюмирует обозреватель, на возможных переговорах для властей в Киеве особое значение должны иметь единственно гарантии безопасности со стороны Запада, причем прежде всего не Европы, а именно США. «Ведь какой европейской армии Россия должна бояться?» — задается вопросом эксперт Райснер.