NYT: Маск теперь живет в одном из арендованных коттеджей в поместье Трампа

Илон Маск потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах господина Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влияет на формирование новой администрации. Ряд источников рассказал о недовольстве в команде политика слишком активным участием господина Маска в этих процессах. Избранный американский президент выразил уверенность, что предприниматель не может забрать у него часть полномочий, поскольку не родился в США.