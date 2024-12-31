Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Маск теперь живет в одном из арендованных коттеджей в поместье Трампа

Предприниматель Илон Маск уже два месяца постоянно проживает в одном из доступных для аренды коттеджей в поместье избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом узнала газета The New York Times (NYT).

Источник: AP 2024

Источник NYT заявил, что это позволяет Маску беспрепятственно общаться и участвовать в мероприятиях с Дональдом Трампом. Коттедж, в котором сейчас проживает предприниматель, ранее использовался для размещения друзей и партнеров республиканца. В частности, в доме останавливался спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. Стоимость аренды коттеджа — примерно $2 тыс. долларов в сутки, но сколько Илон Маск платит Дональду Трампу за проживание, не уточняется.

Илон Маск потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах господина Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влияет на формирование новой администрации. Ряд источников рассказал о недовольстве в команде политика слишком активным участием господина Маска в этих процессах. Избранный американский президент выразил уверенность, что предприниматель не может забрать у него часть полномочий, поскольку не родился в США.

Трамп Дональд