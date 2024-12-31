NYT: Маск теперь живет в одном из арендованных коттеджей в поместье Трампа

Источник NYT заявил, что это позволяет Маску беспрепятственно общаться и участвовать в мероприятиях с Дональдом Трампом. Коттедж, в котором сейчас проживает предприниматель, ранее использовался для размещения друзей и партнеров республиканца. В частности, в доме останавливался спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. Стоимость аренды коттеджа — примерно $2 тыс. долларов в сутки, но сколько Илон Маск платит Дональду Трампу за проживание, не уточняется.
Илон Маск потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах господина Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влияет на формирование новой администрации. Ряд источников рассказал о недовольстве в команде политика слишком активным участием господина Маска в этих процессах. Избранный американский президент выразил уверенность, что предприниматель не может забрать у него часть полномочий, поскольку не родился в США.