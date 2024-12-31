Al Masirah: США и Великобритания ударили по объектам хуситов

ВВС Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по объектам мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», как сообщает подконтрольный мятежникам телеканал Al Masirah.
Удары были направлены на объекты хуситов в районе Эт-Тухейта в провинции Эль-Ходейда, однако дополнительная информация о последствиях атак не предоставлялась.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило о намерении обстреливать территорию Израиля и препятствовать проходу связанных с ним судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операции в палестинском анклаве не прекратятся. С ноября прошлого года хуситы уже атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
Ранее сообщалось, что истребитель Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов F/A-18 по ошибке был сбит «дружественным огнем» над Красным морем. Инцидент случился во время авиаударов по объектам хуситов.