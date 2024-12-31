Al Masirah: США и Великобритания ударили по объектам хуситов

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило о намерении обстреливать территорию Израиля и препятствовать проходу связанных с ним судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операции в палестинском анклаве не прекратятся. С ноября прошлого года хуситы уже атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.