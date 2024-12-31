Зеленский уволил замглавы своего офиса Машовца, которого разыскивают в РФ

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Машовца* с должности заместителя руководителя своего офиса.
Машовец занимал эту должность с апреля 2020 года и курировал вопросы организации военно-технической помощи для Вооруженных сил Украины, а также ему приписывают участие в создании украинских специальных сил операций (ССО). Причины увольнения в указе не указаны.
Ранее Зеленский своими указами уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина. Причины этих кадровых решений не указываются.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов.