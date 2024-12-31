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Зеленский уволил замглавы своего офиса Машовца, которого разыскивают в РФ

Машовец занимал эту должность с апреля 2020 года.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Машовца* с должности заместителя руководителя своего офиса.

Машовец занимал эту должность с апреля 2020 года и курировал вопросы организации военно-технической помощи для Вооруженных сил Украины, а также ему приписывают участие в создании украинских специальных сил операций (ССО). Причины увольнения в указе не указаны.

Стоит отметить, что с мая этого года МВД России разыскивает Машовца по уголовной статье, и ранее его имя фигурировало среди организаторов терактов украинской агентуры, которые были предотвращены ФСБ России.

Ранее Зеленский своими указами уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина. Причины этих кадровых решений не указываются.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов.