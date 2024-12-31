Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи

Ситуация в Республике Корея обострилась в начале декабря, когда президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение. Причиной такого шага он назвал угрозу паралича власти, возникшую из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом — начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су — отметил, что до отмены военного положения в республике запрещена деятельность парламента, политических партий и объединений. На улицы Сеула была выведена военная техника.