Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи

«Управление подтверждает, что 31-го числа был выдан ордер на задержание и обыск, заявление на которые подало управление в отношении Юн Сок Ёля», — сообщили в агентстве.
Уточняется, что решение о дальнейших действиях принято не было.
Ситуация в Республике Корея обострилась в начале декабря, когда президент страны Юн Сок Ёль объявил военное положение. Причиной такого шага он назвал угрозу паралича власти, возникшую из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом — начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су — отметил, что до отмены военного положения в республике запрещена деятельность парламента, политических партий и объединений. На улицы Сеула была выведена военная техника.
Национальная ассамблея (парламент) Южной Кореи официально проголосовала за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю 14 декабря. За отрешение президента от должности проголосовали 204 члена Национальной ассамблеи, 85 — против. У Конституционного суда есть 180 дней для вынесения вердикта с момента получения дела.