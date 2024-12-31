Никитин: Новый год — прекрасный праздник, который объединяет людей всех возрастов

«Дорогие жители Нижегородской области! От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот прекрасный праздник объединяет людей всех возрастов. Каждому из нас, независимо от возраста, всегда хочется верить в лучшее. Ощущение это возникает из мелочей — запаха хвои и мандаринов, блеска огней и детского смеха. Ожидание Нового года объединяет людей, это хороший повод делиться друг с другом теплом и добром. Новый год — это и время подведения итогов, постановки новых задач. 2024-й был непростым годом. Регион решал и решает множество сложных и важных задач. В приоритете, конечно, — поддержка наших бойцов и их семей, защита от внешних угроз, обеспечение работы промышленных предприятий. При этом мы продолжаем воплощать масштабные проекты и запускаем новые. Подтвердили статус Нижнего Новгорода как “Культурной столицы России-2024” и провели мероприятия на самом высоком уровне. Организовали празднование 225-летия Александра Сергеевича Пушкина в Большом Болдине. Очень ярко отметили 120-летие легендарного летчика Валерия Павловича Чкалова. И в каждом таком примере мы не только отдаем дань прошлому, но и открываем дорогу новому. Позади почти уже четверть XXI века. Прошедшее время показало, как быстро может меняться ситуация в мире и как важно нам опираться на внутреннее единство. Меняется многое, но неизменными остаются лучшие качества нашего народа. Нет сомнений, что со всеми вызовами мы обязательно справимся! Главное — ценить и уважать друг друга, помогать в достижении общих целей. Желаю всем жителям Нижегородской области, где бы они ни встречали Новый год, никогда не терять веры в себя! Пусть рядом с вами будут близкие и понимающие люди! Здоровья и счастья! С наступающим Новым годом!» — говорится в поздравлении.