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Маск предсказал АдГ «эпическую» победу на выборах

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержит «эпическую» победу на выборах в ФРГ.

Источник: AP 2024

«АдГ одержит эпическую победу!» — написал Маск в социальной сети Х.

Ранее Маск в статье для газеты Welt назвал АдГ единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я». Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений издания Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска.

В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что поддержка правой партии «Альтернатива для Германии» Маском является попыткой повлиять на немецкие выборы.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.