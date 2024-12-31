Маск предсказал АдГ «эпическую» победу на выборах

«АдГ одержит эпическую победу!» — написал Маск в социальной сети Х.
Ранее Маск в статье для газеты Welt назвал АдГ единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я». Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений издания Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска.
В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что поддержка правой партии «Альтернатива для Германии» Маском является попыткой повлиять на немецкие выборы.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.