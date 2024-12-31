Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента

Суд в Южной Корее впервые в истории страны выдал ордер на арест временно отстраненного, но все еще находящегося на своей должности президента Юн Сок Ёля, сообщает агентство Yonhap.
Ордер был выдан по обвинению в мятеже, что является прецедентом в конституционной истории Южной Кореи. Обычно срок действия ордера на арест составляет неделю с момента его выдачи. Также был выдан ордер на обыск у Юн Сок Ёля.
В ближайшее время Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) должно принять меры по исполнению ордера.
Юн Сок Ёль, как действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной Службы безопасности президента. В связи с этим не исключается возможность сопротивления охраны при попытке ареста президента.
Напомним, Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3−4 декабря военного положения в Южной Корее, а также отправке войск к парламенту, чтобы не дать депутатам проголосовать за отмену положения.
Ранее парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента страны премьер-министру Хан Док Су. «За» проголосовали 192 депутата, перед началом заседания спикер сообщил, что для положительного решения необходимо набрать не менее 151 голоса.