NYT: Маск переехал в поместье Трампа после победы на выборах

Многие аналитики связывают этот шаг не только с желанием Маска быть ближе к политической элите, но и с его попытками сформировать новый имидж. По информации СМИ, предприниматель внес значительный вклад в предвыборную кампанию Трампа, пожертвовав около $250 млн. Этот шаг, по мнению экспертов, укрепил позиции Маска как одного из главных сторонников новой администрации. Его присутствие в Мар-а-Лаго позволяет ему участвовать в важных встречах, включая обсуждения кадровых назначений, стратегических инициатив и вопросов международной политики.