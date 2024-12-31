Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму Путину, в которой пожелал «братскому российскому народу» и военным «отважной российской армии», чтобы 2025 год стал годом «победы над неонацистами», и достижения «великой победы». Он также назвал главу российского государства «самым близким другом и товарищем» и выразил готовность укреплять стратегическое партнерство между Северной Кореей и Российской Федерацией.