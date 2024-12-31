Новые законы начнут действовать для волгоградцев с 1 января 2025 года

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил о вступлении в силу некоторых законов, которые начнут действовать с 1 января. Так, с 2025 года россияне могут рассчитывать на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей. С учетом этого вырастет и зарплата 4,2 млн работников, большая часть которых трудится в бюджетной сфере.