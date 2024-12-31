Новые законы начнут действовать для волгоградцев с 1 января 2025 года

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил о вступлении в силу некоторых законов, которые начнут действовать с 1 января. Так, с 2025 года россияне могут рассчитывать на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей. С учетом этого вырастет и зарплата 4,2 млн работников, большая часть которых трудится в бюджетной сфере.
В то же время по всей стране увеличатся размеры ряда социальных пособий и выплат. С 1 января 2025 года также возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров. Напомним, что такую идею предложил президент Владимир Путин еще летом 2024 года.
С нового года в России вступают в силу нормы, направленные на совершенствование законодательства в миграционной сфере. В частности, власти намерены бороться с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Другие законы призваны сократить срок временного пребывания иностранных граждан в России и ограничить число регистрируемых сим-карт.
Новшество 2025 года — ужесточение ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним. За повторные нарушения торговцам грозит уголовная ответственность.