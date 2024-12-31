Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Новым годом

«Мы понимаем истинную важность простых и вечных ценностей, таких как любовь, здоровье, дом, семья, Родина. И в новый год — Год защитника Отечества — мы вступаем, храня в сердцах многовековые традиции и ценности нашего народа, — сказал Алексей Текслер. — Пусть 2025 год будет победным для России, для каждого из нас. Сообща мы способны преодолеть любые трудности».