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Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Новым годом

Губернатор отметил, что 2024-й год оказался непростым, но вместе с тем он принес интересные события.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор отметил, что 2024-й год оказался непростым, но вместе с тем он принес интересные события. Именно в Год семьи южноуральцы смогли сплотиться и стать большой семьей, а взаимоподдержка помогала выполнять государственные задачи.

«Мы понимаем истинную важность простых и вечных ценностей, таких как любовь, здоровье, дом, семья, Родина. И в новый год — Год защитника Отечества — мы вступаем, храня в сердцах многовековые традиции и ценности нашего народа, — сказал Алексей Текслер. — Пусть 2025 год будет победным для России, для каждого из нас. Сообща мы способны преодолеть любые трудности».

Глава региона подчеркнул, что Челябинская область и ее жители активно помогают бойцам, находящимся на передовой и делают все, что для приближения Победы.