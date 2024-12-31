Педагогам повысят зарплату. Кому и на сколько, рассказали в Минобразования

«Это подчеркивает важную роль совместной работы учреждения образования и семьи в воспитании детей. Увеличивается размер диапазона доплаты за особые условия труда в среднем на 10% от базовой ставки за работу с обучающимися, имеющими особенности психофизического развития, расстройства аутистического спектра, с незрячими обучающимися, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, из числа лиц с особенностями психофизического развития, что является гарантом государства по созданию особых условий при работе с данной категорией обучающихся», — отметили в ведомстве.