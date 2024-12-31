«Он (Трамп. — Прим. ред.) должен понять, что все, что говорят об этой войне (Западные СМИ и европейские политики. — Прим. ред.) просто неправда, что русские определенно побеждают, что этого не отменить, что нет таких санкций, которые могут изменить ситуацию и нет такого оружия, которое США могут поставить, чтобы на что-то повлиять», — предупредил он.
По мнению эксперта, Россия будет жестко отстаивать свои требования на предполагаемых переговорах, и Трампу нужно быть готовым к тому, что его предложения о европейском контингенте на Украине и заморозка процесса вступления Киева в НАТО будут справедливо отвергнуты Москвой.
«Это то, что в Вашингтоне должны понять. Если русские отклоняли такие предложения в 2021-м, почему они должны принимать их сейчас? Особенно, когда они почти выиграли войну», — констатировал Меркурис.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить «горячую фазу» конфликта на Украине можно, приняв под «зонтик НАТО» подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.