Болгария выразила готовность помочь Молдавии с поставками газа

По его словам, страна находится на постоянной связи с министром энергетики Молдавии.
«Мы готовы их поддержать, обеспечив доступ как к сжиженному природному газу, так и через компанию “Булгаргаз” в тот момент, когда они попросят о помощи», — цитирует Малинова ТАСС.
Министр напомнил, что между странами было подписано соглашение о действиях в кризисной ситуации.
Ранее молдавский премьер Дорин Речан поручил подготовить законодательную основу для национализации активов компании «Молдовагаз».
Также сообщалось, что компания «Молдовагаз» сформировала запасы газа, которые обеспечат потребление Молдавии на три месяца 2025 года.