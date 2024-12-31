Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым и Нурсултаном Назарбаевым

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
«В ходе проведенного телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сердечно поздравили друг друга и братские народы двух стран с наступающим 2025 годом, искренне пожелав здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания»— говорится в сообщении.
Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Они отметили динамичный рост взаимного товарооборота, расширение кооперации в сфере энергетики, транспорта, промышленности, сельского и водного хозяйства, активизацию межведомственных и межрегиональных контактов, делового и культурно-гуманитарного обмена.
Глава Узбекистана акцентировал внимание на проведенных в этом году международных мероприятиях в связи с широким празднованием 300-летия поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также совместных мероприятиях и художественном фильме, снятом узбекскими и туркменскими кинематографистами.
Речь шла о региональном взаимодействии в контексте подготовки к очередному заседанию Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Лидеры Узбекистана и Туркменистана также рассмотрели график предстоящих мероприятий.
В ходе телефонного разговора Шавката Мирзиёева с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым стороны с удовлетворением отметили нынешний высочайший уровень узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям.
«Глава нашего государства и первый Президент Казахстана обменялись теплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом, искренне пожелав мира, благополучия и процветания двум братским народам», — говорится в сообщении.