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Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым и Нурсултаном Назарбаевым

Стороны обменялись поздравлениями в связи с наступающим Новым годом.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

«В ходе проведенного телефонного разговора Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сердечно поздравили друг друга и братские народы двух стран с наступающим 2025 годом, искренне пожелав здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания»— говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Они отметили динамичный рост взаимного товарооборота, расширение кооперации в сфере энергетики, транспорта, промышленности, сельского и водного хозяйства, активизацию межведомственных и межрегиональных контактов, делового и культурно-гуманитарного обмена.

Глава Узбекистана акцентировал внимание на проведенных в этом году международных мероприятиях в связи с широким празднованием 300-летия поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также совместных мероприятиях и художественном фильме, снятом узбекскими и туркменскими кинематографистами.

Речь шла о региональном взаимодействии в контексте подготовки к очередному заседанию Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Лидеры Узбекистана и Туркменистана также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

В ходе телефонного разговора Шавката Мирзиёева с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым стороны с удовлетворением отметили нынешний высочайший уровень узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям.

«Глава нашего государства и первый Президент Казахстана обменялись теплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом, искренне пожелав мира, благополучия и процветания двум братским народам», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиеев