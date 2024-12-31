Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым и Нурсултаном Назарбаевым

Глава Узбекистана акцентировал внимание на проведенных в этом году международных мероприятиях в связи с широким празднованием 300-летия поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также совместных мероприятиях и художественном фильме, снятом узбекскими и туркменскими кинематографистами.