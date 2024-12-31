Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Новым 2025 годом

Позади почти уже четверть XXI века. Прошедшее время показало, как быстро может меняться ситуация в мире и как важно нам опираться на внутреннее единство. Меняется многое, но неизменными остаются лучшие качества нашего народа. Нет сомнений, что со всеми вызовами мы обязательно справимся! Главное — ценить и уважать друг друга, помогать в достижении общих целей.