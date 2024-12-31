Путин поздравил с Рождеством и Новым годом президента Беларуси Лукашенко и глав ряда стран мира

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом президента Беларуси Александра Лукашенко и глав ряда стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Там уточняется, что теплые поздравления от Путина получили руководители Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии.
Также поздравления направлены руководителям Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, КНДР, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Эфиопии и ЮАР.
Отметим, что из представителей европейского континента поздравления помимо белорусского президента направлены премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, папе Римскому Франциску, президенту Сербии Александру Вучичу, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру.
Добавим, что поздравительные телеграммы получили еще несколько бывших глав иностранных государств и правительств — в Кремле назвали имена Рауля Кастро, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна.
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