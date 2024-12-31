Над восьмью регионами РФ сбили 68 БПЛА. Военная операция, день 1042-й

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской областью, 17 над Крымом, 11 над Краснодарским краем, 10 над Смоленской областью, два над Тверской, по одному над Ростовской, Курской и Калужской областями. В Смоленской области загорелась нефтебаза. Местные СМИ сообщили о взрыве в Киеве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.