Над восьмью регионами РФ сбили 68 БПЛА. Военная операция, день 1042-й

08:38 Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль после повреждения кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией призвал Европу к большей решимости в отношениях с Россией:
«События показывают, что ошибочно считать, что президент России Путин ведет войну только против Украины. Гибридные атаки на критически важную инфраструктуру также растут здесь и по всей Европе».
08:34 Росавиация ограничила работу аэропорта в Казани.
08:22 Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) сообщил, что запланированная встреча между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом, которая должна была решить вопросы украинского конфликта, не состоялась.
По его словам, всю прошлую неделю РФ и США вели обсуждения, а встреча 30 декабря должна была стать решающей.
«Путин окончательно отверг мирный план Трампа, что привело к отмене встречи», — заявил Гордон.
Журналист считает, что теперь ситуация на фронте для Украины может усугубиться.
08:13 ❗️Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в Ярцевском районе подавили атаку беспилотников:
«По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов».
По словам чиновника, сейчас спасатели локализуют возгорания, но угроз для жилых объектов нет.
08:07 «Общественное» сообщило о ночных взрывах в Киеве.
08:03 ⚡️ За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 68 украинских беспилотников: 25 над Брянской областью, 17 над Крымом, 11 над Краснодарским краем, 10 над Смоленской областью, два над Тверской, по одному над Ростовской, Курской и Калужской областями.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1042-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.