Беларусь продлила запрет на ввоз отдельных товаров из недружественных стран

Среди них пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, напольные ковры, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы и пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона.