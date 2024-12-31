Беларусь продлила запрет на ввоз отдельных товаров из недружественных стран

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Совет министров принял решение продлить еще на год запрет на ввоз и продажу на территории Беларуси некоторых видов товаров и на импорт услуг из недружественных стран, сообщили в пресс-службе правительства.
«Правительство продлило до 31 декабря 2025 года запрет на ввоз и реализацию в Беларуси отдельных видов товаров и на импорт услуг из недружественных стран по маркировке акцизами Республики Беларусь ввозимой алкогольной продукции», — говорится в сообщении.
Продлено действие двух постановлений Совмина — № 700 от 6 декабря 2021 года и № 246 от 22 апреля 2022-го.
В перечень товаров, запрещенных к ввозу в республику, включена некоторая продукция, производимая в Латвии, Литве, Польше, Чехии и Эстонии.
Среди них пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, напольные ковры, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы и пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона.
Кроме того, запрещается ввоз из недружественных стран и продажа воды, в том числе минеральной и газированной.
В пресс-службе правительства напомнили, что постановлением № 246 был введен запрет на маркировку импортируемых в республику алкоголя на территории таких государств.
Контрсанкции
Ранее в апреле 2022 года правительство Беларуси официально утвердило список недружественных стран. В него вошли Австралия, страны Евросоюза, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория и Швейцария.
Совмин не раз вводил запрет на поставки некоторых товаров из этих государств и расширял перечень запрещенной к импорту продукции.
Вместе с тем, ограничения не распространяется на товары, которые ввозятся для личного пользования.