Федеральный центр поздравил Главу Башкирии с Новым годом.

Заканчивается еще один год, и мы вместе смогли многое сделать. Спасибо всем, кто защищает нашу Родину сегодня и участвует в специальной военной операции. Вы — настоящие герои, и вся страна вместе с вами. Спасибо волонтерам за вашу помощь и поддержку. Спасибо тем, кто работает в оборонно-промышленном комплексе. Ваша служба сегодня особенно важна и востребована. Благодарю промышленников, аграриев, бизнесменов, ученых, преподавателей. Всех, кто каждый день трудится на благо нашей большой страны.