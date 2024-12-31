Федеральный центр поздравил Главу Башкирии с Новым годом.

Президент РФ, премьер-министр федерального правительства и полномочный представитель президента РФ в ПФО поздравили с Новым годом Главу Башкирии Радий Хабирова.
«Уважаемый Радий Фаритович! Поздравляю вас с Новым годом. Этот замечательный, всеми любимый праздник объединяет нас, создаёт в каждом доме особую, по-семейному тёплую атмосферу, пробуждает в людях самые светлые чувства. Желаю вам здоровья, осуществления намеченных планов и всего наилучшего».
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Эти светлые и всеми любимые праздники мы ждём с особым волнением, подводим итоги, с надеждой думаем о будущем, загадываем заветные желания.
Уходящий год ещё раз доказал, что сплочение общества и взаимная поддержка позволяют справляться с любыми вызовами, решать важнейшие государственные задачи, реализовывать масштабные проекты. Вместе мы делаем нашу страну сильнее.
Пусть наступающий 2025 год поможет достичь всех поставленных целей и исполнит вашу мечту, откроет новые возможности. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и теплоты семейного очага, — пожелал Главе Башкирии Михаил Мишустин.
Заканчивается еще один год, и мы вместе смогли многое сделать. Спасибо всем, кто защищает нашу Родину сегодня и участвует в специальной военной операции. Вы — настоящие герои, и вся страна вместе с вами. Спасибо волонтерам за вашу помощь и поддержку. Спасибо тем, кто работает в оборонно-промышленном комплексе. Ваша служба сегодня особенно важна и востребована. Благодарю промышленников, аграриев, бизнесменов, ученых, преподавателей. Всех, кто каждый день трудится на благо нашей большой страны.
Конечно, особые слова — близким участников специальной военной операции. Ваша вера в победу, в сыновей, братьев и отцов, которые сегодня рискуют жизнью, обязательно принесет всем нам долгожданную победу, — отметил в своём поздравлении Игорь Комаров.