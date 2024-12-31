Куйвашев назвал уральцам повод сплотиться в 2025 году

Наступающий 2025 год будет временем 80-летия Победы советского народа над нацистской Германией и её сателлитами. Об этом напомнил свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своём поздравлении к уральцам с Новым годом.
По его словам, эта дата является ещё одной возможностью сплотиться. Это стоит сделать для сохранения нравственных и духовных ценностей и смыслов, а также для сбережения культурного и исторического наследия.
«Так пусть же победный настрой, уверенность в своих силах, единство действий сопровождают нас на пути к достижению самых высоких и амбициозных целей. Здоровья всем, благополучия, процветания. С Новым годом и новым счастьем, уральцы!» — сказал Куйвашев.
Он также напомнил о том, что уходящий 2024-й был Годом семьи. И подчеркнул, что семья является нашим прошлым, настоящим и будущим, нашей связью с родом, Родиной, с нашей историей, культурой и землёй.
«Это наше единство на благо и во имя процветания Отечества», — говорится в обращении главы региона.