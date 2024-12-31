Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота

Как отмечается, на полигоне, который посетил глава ведомства, проводятся занятия с военнослужащими-контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также боевое слаживание подразделений под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в зоне спецоперации.