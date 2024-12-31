Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа», — указали в министерстве.
Как отмечается, на полигоне, который посетил глава ведомства, проводятся занятия с военнослужащими-контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также боевое слаживание подразделений под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный в зоне спецоперации.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук доложил Белоусову, что контрактники дополнительно осваивают программы обучения боевому применению и противодействию беспилотникам.
На полигоне министру продемонстрировали лабораторию, на базе которой проводится подготовка боевых расчетов БПЛА различного назначения, включая FPV-дроны, для выполнения задач в условиях сложной радиоэлектронной обстановки на линии боевого соприкосновения.
«Специалисты лаборатории проводят испытания новых образцов военной техники, разрабатывают и модернизируют как беспилотные летательные аппараты, так и средства радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия БПЛА противника», — рассказали в Минобороны.
Кроме того, глава российского оборонного ведомства поблагодарил личный состав соединения морской пехоты Черноморского Флота за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне спецоперации, и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.