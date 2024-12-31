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Российский депутат и знаток Анатолий Вассерман назвал задачу Беларуси в 2025

Российский депутат и многократный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман назвал задачу Беларуси в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Государственной думы России, политический консультант, знаток, многократный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман назвал задачу Беларуси в 2025 году в интервью на «Радио Sputnik».

Так, по словам Вассермана, роль Беларуси в 2025-м — предотвращать попытки агрессии НАТО и Евросоюза.

— Сейчас в Европе на полном серьезе обсуждают, как им действовать вопреки желаниям Трампа, — напомнил Вассерман. — И пока не видно у них других способов сохранения нынешней системы, кроме вот этой агрессии на восток.

Депутат Госдумы уверен, что Беларусь «будут очень сильно пугать». Но, вместе с тем, стоит понимать, что со временем, «как в старой басне, полают и отстанут».

Тем временем белорусский экономист сказала, в чем хранить деньги и что происходит с долларом.

Также президент Александр Лукашенко сказал, что пользуется парфюмом Eternity с первого дня на высшем посту в стране.

Еще ГПК Беларуси заявил, что обстановка на границе с Украиной менее напряженная, чем год назад.

Наконец, известный астролог Павел Глоба дал прогноз на 2025 год: год Змеи, президентские выборы в Беларуси, чего ждать от Трампа, долголетие Лукашенко в политике.