Российский депутат и знаток Анатолий Вассерман назвал задачу Беларуси в 2025

Депутат Государственной думы России, политический консультант, знаток, многократный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман назвал задачу Беларуси в 2025 году в интервью на «Радио Sputnik».
Так, по словам Вассермана, роль Беларуси в 2025-м — предотвращать попытки агрессии НАТО и Евросоюза.
— Сейчас в Европе на полном серьезе обсуждают, как им действовать вопреки желаниям Трампа, — напомнил Вассерман. — И пока не видно у них других способов сохранения нынешней системы, кроме вот этой агрессии на восток.
Депутат Госдумы уверен, что Беларусь «будут очень сильно пугать». Но, вместе с тем, стоит понимать, что со временем, «как в старой басне, полают и отстанут».
Тем временем белорусский экономист сказала, в чем хранить деньги и что происходит с долларом.
Также президент Александр Лукашенко сказал, что пользуется парфюмом Eternity с первого дня на высшем посту в стране.
Еще ГПК Беларуси заявил, что обстановка на границе с Украиной менее напряженная, чем год назад.
Наконец, известный астролог Павел Глоба дал прогноз на 2025 год: год Змеи, президентские выборы в Беларуси, чего ждать от Трампа, долголетие Лукашенко в политике.