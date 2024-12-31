С 2025 года стоимость патента для мигрантов в Челябинской области вырастет до 15 тыс. в месяц

Напомним, в уходящем году трудовой патент стоил 8 тыс. 220 рублей в месяц.
«В соответствии с действующим законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранные граждане обязаны иметь патент», — напоминает региональный Главк МВД.
Размер ежемесячного авансового платежа по патенту с 1 января 2025 года составит 15 тыс. рублей, уточнили там.
При отсутствии своевременной платы документ становится недействительным. «За осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности без патента частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 5 тыс. рублей с выдворением за пределы Российской Федерации или без такового», — говорится в комментарии.
Работодатель, у которого осуществляет трудовую деятельность такой иностранный работник, также несет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ.
В текущем году к административной ответственности за такие нарушения привлечены 844 иностранных гражданина и 755 работодателей.