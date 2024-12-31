С 2025 года стоимость патента для мигрантов в Челябинской области вырастет до 15 тыс. в месяц

При отсутствии своевременной платы документ становится недействительным. «За осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности без патента частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 5 тыс. рублей с выдворением за пределы Российской Федерации или без такового», — говорится в комментарии.