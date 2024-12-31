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С 2025 года стоимость патента для мигрантов в Челябинской области вырастет до 15 тыс. в месяц

С 2025 года стоимость патента для мигрантов в Челябинской области вырастет до 15 тыс. рублей в месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в уходящем году трудовой патент стоил 8 тыс. 220 рублей в месяц.

«В соответствии с действующим законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранные граждане обязаны иметь патент», — напоминает региональный Главк МВД.

Размер ежемесячного авансового платежа по патенту с 1 января 2025 года составит 15 тыс. рублей, уточнили там.

При отсутствии своевременной платы документ становится недействительным. «За осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности без патента частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 5 тыс. рублей с выдворением за пределы Российской Федерации или без такового», — говорится в комментарии.

Работодатель, у которого осуществляет трудовую деятельность такой иностранный работник, также несет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ.

В текущем году к административной ответственности за такие нарушения привлечены 844 иностранных гражданина и 755 работодателей.