В Уфе назначили нового главу Октябрьского района.

Антон Тарасов родился 6 сентября 1984 года в Уфе. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция» и Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Государственное муниципальное управление». Служил в органах внутренних дел, трудился в администрации Кировского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С ноября 2022 года по декабрь 2024-го возглавлял администрацию Дёмского района.