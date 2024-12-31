В Уфе назначили нового главу Октябрьского района.

Главой администрации Октябрьского района Уфы назначен Антон Тарасов. Он сменил на этой должности Сергея Плотникова, освободившего её по собственному желанию, сообщили в пресс-службе администрации города.
Антон Тарасов родился 6 сентября 1984 года в Уфе. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция» и Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Государственное муниципальное управление». Служил в органах внутренних дел, трудился в администрации Кировского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С ноября 2022 года по декабрь 2024-го возглавлял администрацию Дёмского района.
Обязанности главы Дёмского района возложены на первого заместителя Альфиса Гареева.