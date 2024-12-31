Где президент Касым-Жомарт Токаев будет встречать Новый год

«В новогодние дни он не планирует брать отпуск и выезжать за пределы Казахстана. У Касым-Жомарта Кемелевича выходных практически не бывает, поэтому и новогодние дни он планирует посвятить работе, в том числе с документами», — рассказал Берик Уали.