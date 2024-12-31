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Где президент Касым-Жомарт Токаев будет встречать Новый год

Советник — пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали рассказал о том, как Касым-Жомарт Токаев планирует встретить Новый 2025-й год, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

По словам Уали, Новый год президент традиционно встретит дома, в кругу родных, за праздничным столом, «как и миллионы граждан нашей страны».

«В новогодние дни он не планирует брать отпуск и выезжать за пределы Казахстана. У Касым-Жомарта Кемелевича выходных практически не бывает, поэтому и новогодние дни он планирует посвятить работе, в том числе с документами», — рассказал Берик Уали.

30 декабря стало известно, что глава государства подведет итоги политического и социально-экономического развития Казахстана в 2024 году, а также обозначит приоритеты на предстоящий период, в большом интервью, которое будет опубликовано 3 января 2025 года.