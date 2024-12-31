Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом

Раис отметил, что 2024 год запомнился «масштабными, поистине историческими мероприятиями»: первыми мультиформатными «Играми будущего», спортивными играми стран БРИКС и XVI Саммитом БРИКС в Казани. По словам господина Минниханова, эти события позволили гостям из разных стран открыть для себя Татарстан как регион, где в мире и согласии живут представители различных национальностей и конфессий. Он подчеркнул важность сохранения культурного и духовного наследия, которое объединяет народы, проживающие в республике.