Токаев присудил стипендии деятелям культуры

По информации на сайте ИПС «Әділет», государственная стипендия в области культуры присуждается в целях государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград РК, а также особо одаренных молодых творческих работников. Она присуждается ежегодно президентом РК по представлению правительства на основании решения постоянно действующей комиссии по вопросам культуры, созданной при уполномоченном органе в области культуры.