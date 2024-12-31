В Омске ликвидируют отделение политической партии

Избирательная комиссия Омской области опубликовала актуальный перечень политических партий региона на декабрь. В список вошли 21 организация — столько же, сколько было в сентябре. Однако изменения все же коснулись одной из партий: региональное отделение «Партии Роста» теперь возглавляет не председатель, а ликвидатор.
Региональное отделение «Партии Роста» было создано в июне 2016 года. Его первым руководителем стал Павел Кручинский, который оставался на посту до марта 2021 года. После этого председателем стал Владимир Швец. Однако теперь во главе отделения партии значится ликвидатор Екатерина Кузнецова.