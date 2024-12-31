В Омске ликвидируют отделение политической партии

Региональное отделение «Партии Роста» было создано в июне 2016 года. Его первым руководителем стал Павел Кручинский, который оставался на посту до марта 2021 года. После этого председателем стал Владимир Швец. Однако теперь во главе отделения партии значится ликвидатор Екатерина Кузнецова.