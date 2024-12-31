Энергокризис в Молдове: бизнесу обещают компенсации

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Власти Молдовы в ближайшие дни представят программу компенсаций для поддержания конкурентоспособности компаний и снижения рисков роста инфляции, сообщил министр экономики Думитру Алайба.
На заседании правительства в понедельник премьер-министр Дорин Речан сегодня призвал подготовить дополнительные меры по поддержке граждан и предпринимателей в случае утверждения НАРЭ новых тарифов на электроэнергию.
«В ближайшие дни мы представим программу компенсаций, чтобы поддержать конкурентоспособность компаний и снизить риски роста инфляции».
По словам министра, власти уже занимаются определением компаний, наиболее нуждающихся в поддержке, основное внимание будет уделено предприятиям, производящим продукты питания и предметы первой необходимости для населения.
На заключительном в 2024 году заседании правительства глава кабмина призвал подготовить дополнительные меры по поддержке граждан и бизнес-среды в случае, если ANRE утвердит новые тарифы на электроэнергию. Речан назвал два способа поддержки: частичная компенсация роста расходов напериод от 3 до 6 месяцев и субсидирование инвестиций в энергоэффективность.
Ранее советник директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что поставки электроэнергии от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (МГРЭС) правобережной Молдове с 1 января 2025 года прекратятся.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом, в Приднестровье режим ЧП в энергетике действует с 11 декабря сроком на 30 дней.