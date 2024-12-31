Энергокризис в Молдове: бизнесу обещают компенсации

На заключительном в 2024 году заседании правительства глава кабмина призвал подготовить дополнительные меры по поддержке граждан и бизнес-среды в случае, если ANRE утвердит новые тарифы на электроэнергию. Речан назвал два способа поддержки: частичная компенсация роста расходов напериод от 3 до 6 месяцев и субсидирование инвестиций в энергоэффективность.