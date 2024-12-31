Алексей Лошкин потребовал оперативного реагирования на погодные изменения

«Особое внимание должно быть направлено на маршруты общественного транспорта, пешеходные пути, по которым челябинцы гуляют и идут к ледовым городкам. Главы районов следят за внутриквартальными дорогами и подъездами к контейнерным площадкам», — обратился к присутствующим Алексей Лошкин.