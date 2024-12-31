Алексей Лошкин потребовал оперативного реагирования на погодные изменения

Глава Челябинска провел совещание с транспортными предприятиями и подрядчиками, ответственными за уборку дорог. Об этом рассказали в пресс-службе администрации областного центра.
Главной темой совещания стало содержание улично-дорожной сети Челябинска. Синоптики ожидают в южноуральской столице снегопады в ближайшие дни. Но уже сейчас дорожники работают в круглосуточном режиме.
«Особое внимание должно быть направлено на маршруты общественного транспорта, пешеходные пути, по которым челябинцы гуляют и идут к ледовым городкам. Главы районов следят за внутриквартальными дорогами и подъездами к контейнерным площадкам», — обратился к присутствующим Алексей Лошкин.
Глава Челябинска также подчеркнул, что все ответственные службы должны находится на связи круглосуточно.