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Алексей Лошкин потребовал оперативного реагирования на погодные изменения

Глава Челябинска провел совещание с транспортными предприятиями и подрядчиками, ответственными за уборку дорог.

Источник: Агентство «Москва»

Глава Челябинска провел совещание с транспортными предприятиями и подрядчиками, ответственными за уборку дорог. Об этом рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

Главной темой совещания стало содержание улично-дорожной сети Челябинска. Синоптики ожидают в южноуральской столице снегопады в ближайшие дни. Но уже сейчас дорожники работают в круглосуточном режиме.

«Особое внимание должно быть направлено на маршруты общественного транспорта, пешеходные пути, по которым челябинцы гуляют и идут к ледовым городкам. Главы районов следят за внутриквартальными дорогами и подъездами к контейнерным площадкам», — обратился к присутствующим Алексей Лошкин.

Глава Челябинска также подчеркнул, что все ответственные службы должны находится на связи круглосуточно.

ЖКХ