Красноярский край встречает 2025 год с новыми планами развития

Руководители региона подвели итоги знакового для края года и обозначили ключевые направления развития территории.
«Наш регион нарастил инвестиционную активность и в очередной раз подтвердил статус опорного для страны», — отметили первые лица в совместном поздравлении, перечислив достижения в социальной сфере, включая строительство новых объектов здравоохранения, образования и спорта.
Уходящий год был отмечен значимыми юбилеями — 90-летием образования Красноярского края и столетием выдающихся земляков: Владимира Долгих, Михаила Решетнёва и Виктора Астафьева. По словам руководителей региона, эти даты стали важными вехами в культурной жизни края.
«Впереди — новые задачи. Готовимся к 80-летию Великой Победы», — подчеркнули Котюков и Додатко, отметив объединяющее значение этого события для всего региона в наступающем году.
В поздравлении особо отмечены планы по дальнейшему развитию территорий и созданию комфортной городской среды как в крупных городах, так и в районах края. Руководители региона выразили уверенность, что 2025 год откроет новые возможности для реализации намеченных проектов и принесет в каждый дом радость и благополучие.
А для своего поздравления можно использовать открытки.