Красноярский край встречает 2025 год с новыми планами развития

В поздравлении особо отмечены планы по дальнейшему развитию территорий и созданию комфортной городской среды как в крупных городах, так и в районах края. Руководители региона выразили уверенность, что 2025 год откроет новые возможности для реализации намеченных проектов и принесет в каждый дом радость и благополучие.