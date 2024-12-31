Губернатор Волгоградской области ввел новые меры поддержки для молодых семей

Итоги года показали, что 2024 год стал для региона непростым, однако, несмотря на сложности, Волгоградская область завершает его с положительными результатами, отметил губернатор. Он также подчеркнул, что демографическая ситуация требует постоянного внимания и комплексного подхода.
С 1 января 2025 года в регионе будут введены новые меры поддержки для молодых и студенческих семей, решивших стать родителями. Продолжает действовать программа повышения рождаемости, включающая около 50 мероприятий, таких как развитие услуги «Социальная няня», создание служб подготовки в женских консультациях и расширение пунктов проката для новорожденных. Общая стоимость таких мероприятий на ближайшие три года составит около 8,5 млрд рублей.
Губернатор также поручил подготовить дополнительные предложения по улучшению демографической политики и поддержке семей до 1 апреля 2025 года. При этом Андрей Бочаров отметил важность продолжения всесторонней поддержки участников СВО, их семей и реализации программ для воинских частей, расположенных в регионе.