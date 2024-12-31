Губернатор Волгоградской области ввел новые меры поддержки для молодых семей

С 1 января 2025 года в регионе будут введены новые меры поддержки для молодых и студенческих семей, решивших стать родителями. Продолжает действовать программа повышения рождаемости, включающая около 50 мероприятий, таких как развитие услуги «Социальная няня», создание служб подготовки в женских консультациях и расширение пунктов проката для новорожденных. Общая стоимость таких мероприятий на ближайшие три года составит около 8,5 млрд рублей.