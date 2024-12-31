Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом и пожелал «года победы»

Российского президента также поздравил лидер Китая Си Цзиньпин. Он передал ему и народу России искренние поздравления и наилучшие пожелания, пишет CCTV. «После трех четвертей века взлетов и падений китайско-российские отношения становятся все более зрелыми и стабильными. Китай и Россия всегда рука об руку движутся вперед, следуя по правильному пути, не формируя союзы, без конфронтации и не действуя против третьих сторон», — сказано в поздравлении.