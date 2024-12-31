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ЦИК Беларуси уже аккредитованы 299 международных наблюдателей

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается аккредитация наблюдателей за выборами Президента Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

По состоянию на 31 декабря 2024 года ЦИК Беларуси аккредитованы 299 иностранных (международных) наблюдателей, среди которых представители избирательных органов иностранных государств, парламентов государств — участников СНГ, Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Молодежной организации Движения неприсоединения, независимые наблюдатели. Также для наблюдения за выборами Президента Беларуси в страну направлены две миссии наблюдателей: от Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества.

Территориальными комиссиями по выборам Президента Беларуси аккредитовано 22 458 национальных наблюдателей.