ЦИК Беларуси уже аккредитованы 299 международных наблюдателей

По состоянию на 31 декабря 2024 года ЦИК Беларуси аккредитованы 299 иностранных (международных) наблюдателей, среди которых представители избирательных органов иностранных государств, парламентов государств — участников СНГ, Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Молодежной организации Движения неприсоединения, независимые наблюдатели. Также для наблюдения за выборами Президента Беларуси в страну направлены две миссии наблюдателей: от Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества.