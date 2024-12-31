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Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Новым годом

Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Новым годом.

Глава региона пожелал людям здоровья и успеха в делах, радость добрых перемен и больших побед.

"Дорогие земляки. Уже совсем скоро новый 2025-й год войдет в наши дома. В последние часы уходящего года у каждого из нас, как обычно, предновогодняя суета. Нужно успеть накрыть праздничный стол, упаковать подарки, позвонить друзьям, сказать самые важные слова родным и близким людям. Новый год — всегда самый семейный праздник. И сегодня, по нашей традиции, я не сомневаюсь, мы соберемся в кругу самых дорогих нам людей.

Ну и, конечно, я хочу обратиться к каждому жителю нашего края, ко всей нашей большой кубанской семье. Сказать вам слова огромной благодарности за труд, за успехи в учебе и на работе, за поддержку и любовь к нашему региону. Все, что нас окружает, мы меняем вместе. Несмотря на трудности, в уходящем году мы строили поликлиники, школы, детские сады, обновляли парки, дороги и, конечно, поддерживали тех, кто в этом нуждается", — сказал Вениамин Кондратьев.