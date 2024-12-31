Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Новым годом

Ну и, конечно, я хочу обратиться к каждому жителю нашего края, ко всей нашей большой кубанской семье. Сказать вам слова огромной благодарности за труд, за успехи в учебе и на работе, за поддержку и любовь к нашему региону. Все, что нас окружает, мы меняем вместе. Несмотря на трудности, в уходящем году мы строили поликлиники, школы, детские сады, обновляли парки, дороги и, конечно, поддерживали тех, кто в этом нуждается", — сказал Вениамин Кондратьев.