Главу СУ СК России по Челябинской области временно отстранили от работы

Об этом сообщается в телеграм-канале Информационного центра СК России.
В ведомстве отметили, что южноуральцы продолжают обсуждать расследование дела, а также выражают несогласие с результатами установления деталей произошедшего. Речь идет о ЧП, которое произошло в феврале 2023 года в Образовательном центре No 5. Тогда подростки подрались с уроженцами Таджикистана на входе в учебное заведение, после чего потасовка перешла в вестибюль.
«Отмечается, что причиной конфликта стало то, что первые заступились за знакомого, на которого ранее напали вторые. В настоящее время общественность выражает обеспокоенность в связи с привлечением местных подростков к уголовной ответственности», — прокомментировали в Информационном центре СК России.
Расследование уголовного дела по статье «хулиганство» завершено. Несколько подростков получили условные сроки.
После появления жалоб глава СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам управления кадров провести служебную проверку. На это время руководитель СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин будет отстранен от работы.
«Кроме того, А. И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России провести процессуальную проверку по факту межнационального конфликта, а также дать процессуальную оценку действиям сотрудников регионального следственного управления в связи с непривлечением к ответственности мигрантов, о чем представить доклад», — уточнили в Информационном центре СК России.
Известно, что дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства.