Главу СУ СК России по Челябинской области временно отстранили от работы

В ведомстве отметили, что южноуральцы продолжают обсуждать расследование дела, а также выражают несогласие с результатами установления деталей произошедшего. Речь идет о ЧП, которое произошло в феврале 2023 года в Образовательном центре No 5. Тогда подростки подрались с уроженцами Таджикистана на входе в учебное заведение, после чего потасовка перешла в вестибюль.