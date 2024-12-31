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Маск предсказал Шольцу поражение на выборах

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «отстойным» и снова заявил, что тот проиграет выборы в стране.

Источник: Reuters

В своем сообщении в соцсети X предприниматель также переиначил имя Шольца, убрав из него буквы «л».

«Канцлер Оаф Шитц (созвучно непечатному варианту слова “отстойный” в английском языке — ред.), или как его там зовут, гарантированно проиграет выборы», — написал Маск на своей странице.

Ранее Маск заявил, что только правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные «демократические» партии Германии с ним в этом солидарны.

Позже Маск назвал Шольца «некомпетентным дураком» и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.