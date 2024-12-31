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Власти Узбекистана со следующего года помогут соотечественникам легализоваться в России

Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Агентство миграции Узбекистана с 2025 года будет оказывать юридическую помощь соотечественникам, которые находятся и работают в России нелегально, чтобы урегулировать их правовое положение на территории РФ, сообщает пресс-служба агентства.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ. В соответствии с документом иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно.

«Агентство миграции при Кабинете Министров Узбекистана с января 2025 года готово оказать юридическую и практическую помощь всем нашим соотечественникам, которые работают в России, но имеют недостатки в документах», — говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе также добавили, что для решения этих вопросов в агентстве создали отдельную рабочую группу.

«Мы будем дополнительно информировать вас о процессах оформления документов», — указано в сообщении.

По информации Агентства миграции республики, трудоустройство граждан Узбекистана в РФ в рамках организованного набора в январе-сентябре 2024 года выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило около 50 тыс. человек.

По данным Законодательной палаты Олий Мажлиса число граждан Узбекистана, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось на треть, до 1,14 млн человек. При этом в России, согласно этой информации, на середину этого года находилось порядка 1 млн узбекистанцев.