Власти Узбекистана со следующего года помогут соотечественникам легализоваться в России

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Агентство миграции Узбекистана с 2025 года будет оказывать юридическую помощь соотечественникам, которые находятся и работают в России нелегально, чтобы урегулировать их правовое положение на территории РФ, сообщает пресс-служба агентства.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ. В соответствии с документом иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно.
«Агентство миграции при Кабинете Министров Узбекистана с января 2025 года готово оказать юридическую и практическую помощь всем нашим соотечественникам, которые работают в России, но имеют недостатки в документах», — говорится в комментарии, размещенном в Telegram-канале ведомства.
В пресс-службе также добавили, что для решения этих вопросов в агентстве создали отдельную рабочую группу.
«Мы будем дополнительно информировать вас о процессах оформления документов», — указано в сообщении.
По информации Агентства миграции республики, трудоустройство граждан Узбекистана в РФ в рамках организованного набора в январе-сентябре 2024 года выросло в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило около 50 тыс. человек.
По данным Законодательной палаты Олий Мажлиса число граждан Узбекистана, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось на треть, до 1,14 млн человек. При этом в России, согласно этой информации, на середину этого года находилось порядка 1 млн узбекистанцев.