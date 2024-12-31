Власти Узбекистана со следующего года помогут соотечественникам легализоваться в России

По данным Законодательной палаты Олий Мажлиса число граждан Узбекистана, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось на треть, до 1,14 млн человек. При этом в России, согласно этой информации, на середину этого года находилось порядка 1 млн узбекистанцев.