Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Новым годом: видео

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил земляков с Новым годом.
Глава региона отметил, что совсем скоро мы все будем встречать 2025-й — год 80-летия Победы и 300-летия Воронежской губернии.
Александр Гусев подчеркнул, что все мы ждем и новую Победу — в специальной военной операции. Но не просто ждем ее, а приближаем ежедневным трудом. Видеообращение глава региона опубликовал в своем telegram-канале и социальных сетях.
— Уверен: в наступающем году нам по силам новые успехи и достижения. Будем стремиться к тому, чтобы в каждом уголке нашей замечательной Воронежской области произошли изменения к лучшему! Пусть Новый год войдет в каждый дом с добром и любовью. Пусть он будет благополучным для вас и ваших близких. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты, — обратился к воронежцам Александр Гусев.