Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Новым годом: видео

Глава региона пожелал, чтобы 2025-й вошел в каждый дом с добром и любовью.

Источник: Максим Блинов/POOL/ТАСС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил земляков с Новым годом.

Глава региона отметил, что совсем скоро мы все будем встречать 2025-й — год 80-летия Победы и 300-летия Воронежской губернии.

Александр Гусев подчеркнул, что все мы ждем и новую Победу — в специальной военной операции. Но не просто ждем ее, а приближаем ежедневным трудом. Видеообращение глава региона опубликовал в своем telegram-канале и социальных сетях.

— Уверен: в наступающем году нам по силам новые успехи и достижения. Будем стремиться к тому, чтобы в каждом уголке нашей замечательной Воронежской области произошли изменения к лучшему! Пусть Новый год войдет в каждый дом с добром и любовью. Пусть он будет благополучным для вас и ваших близких. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты, — обратился к воронежцам Александр Гусев.