Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Новым годом: видео

— Уверен: в наступающем году нам по силам новые успехи и достижения. Будем стремиться к тому, чтобы в каждом уголке нашей замечательной Воронежской области произошли изменения к лучшему! Пусть Новый год войдет в каждый дом с добром и любовью. Пусть он будет благополучным для вас и ваших близких. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты, — обратился к воронежцам Александр Гусев.