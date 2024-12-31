Лукашенко поручил определиться со статусом Боровлян

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил во время посещения Минской областной детской клинической больницы, что пора определиться со статусом Боровлян.
По его мнению, следует принимать решение по населенному пункту, так как это уже город.
«Надо думать, что нам здесь сделать: это будет город, деревня, городской поселок или что-то другое?», — сказал глава государства, его слова приводит БелТА.
Лукашенко поручил в следующем году внести соответствующие предложения, а затем будет принято решение.
«Мы должны принять это решение, потому что жители этого места уже много раз ставили вопрос: кто-то хочет город, кто-то хочет деревню. Мы должны определиться и принять соответствующее решение», — добавил президент.
Несколько лет назад, общаясь с работниками областной больницы, белорусский лидер уже поднимал вопрос о том, что нужно пересмотреть статус Боровлян. Связано это с тем, что население этой деревни уже сравнимо с крупными районами в стране.
«Надо выделять Боровляны из Минского района, делать городом. Административно со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это первостепенный вопрос. Мы его уже обсуждали», — заявил тогда Лукашенко.