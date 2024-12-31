В минздраве Башкирии подвели итоги 2024 года.

«Каждый день этого года был наполнен напряженной работой, переживаниями и, конечно, радостными моментами, когда удавалось увидеть результаты наших усилий. В 2025 году продолжим работать с той же самоотдачей. Впереди у нас много важных проектов, нацеленных на сохранение здоровья жителей Башкортостана», — отметил министр.