В минздраве Башкирии подвели итоги 2024 года.

Топ-5 главных событий в системе здравоохранения в 2024 году назвал глава ведомства Айрат Рахматуллин. Это открытие Центра детской онкогематологии, открытие первого в России Центра мониторинга инсультов, внедрение единых стандартов оказания медпомощи, укрепление команды медиков и масштабная модернизация первичного звена, что позволило повысить доступность диагностики и лечения в разных частях нашей республики.
«Каждый день этого года был наполнен напряженной работой, переживаниями и, конечно, радостными моментами, когда удавалось увидеть результаты наших усилий. В 2025 году продолжим работать с той же самоотдачей. Впереди у нас много важных проектов, нацеленных на сохранение здоровья жителей Башкортостана», — отметил министр.