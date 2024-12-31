Путин поздравил Куйвашева и всех свердловчан с Новым годом

Также в адрес губернатора поступила телеграмма от главы правительства России Михаила Мишустина. Он особо отметил, что 2025 год показал: взаимная поддержка и сплочение общества позволяют преодолевать любые вызовы, решать реализовывать масштабные проекты и решать важнейшие государственные задачи.