Путин поздравил Куйвашева и всех свердловчан с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил 31 декабря поздравление губернатору Евгению Куйвашеву и всем свердловчанам с Новым годом и с Рождеством. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
«Эти замечательные, всеми любимые праздники объединяют нас, создают в каждом доме особую, по-семейному тёплую атмосферу, пробуждают в людях самые светлые чувства. Желаю вам здоровья, осуществления намеченных планов и всего наилучшего», — подчеркнул глава государства.
Также в адрес губернатора поступила телеграмма от главы правительства России Михаила Мишустина. Он особо отметил, что 2025 год показал: взаимная поддержка и сплочение общества позволяют преодолевать любые вызовы, решать реализовывать масштабные проекты и решать важнейшие государственные задачи.
Мишустин добавил, что все вместе её граждане делают Россию сильнее. А спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал Куйвашеву, чтобы 2025 год оказался временем достижения всех поставленных целей.