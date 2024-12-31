NYT узнала, что Маск с выборов живет в резиденции Трампа

Маск после избрания Трампа играл значительную роль в процессе принятия им решений, в том числе кадровых. Избранный президент назначил его и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который будет заниматься «крупномасштабной структурной реформой и созданием невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению». CNBC писал со ссылкой на источники, осведомленные о том, как идет процесс передачи власти, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом раздражает некоторых соратников политика.