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О возможных вбросах и фейках предупредил глава Крыма Сергей Аксенов

Он отметил, что в информационном противостоянии выходных не бывает.

Источник: SevastopolMedia.ru

О возможных вбросах и фейках в период новогодних праздников предупредил глава Крыма Сергей Аксенов в своих соцсетях. Он отметил, что в информационном противостоянии выходных не бывает, передает ИА SevastopolMedia.

По словам Аксенова, цель врага — испортить праздники, посеяв панику и страх.

«Наша общая задача — не позволить противнику добиться своих целей. Чтобы успешно противостоять информационным провокациям, надо следовать простым правилам: доверять только официальным источникам, сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, которые пытается вызвать враг, и не распространять слухи», — сказал глава республики.

Он добавил, что всю необходимую информацию будут выкладывать на официальных ресурсах и в соцсетях органов власти.