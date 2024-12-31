О возможных вбросах и фейках предупредил глава Крыма Сергей Аксенов

О возможных вбросах и фейках в период новогодних праздников предупредил глава Крыма Сергей Аксенов в своих соцсетях. Он отметил, что в информационном противостоянии выходных не бывает, передает ИА SevastopolMedia.
По словам Аксенова, цель врага — испортить праздники, посеяв панику и страх.
«Наша общая задача — не позволить противнику добиться своих целей. Чтобы успешно противостоять информационным провокациям, надо следовать простым правилам: доверять только официальным источникам, сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, которые пытается вызвать враг, и не распространять слухи», — сказал глава республики.
Он добавил, что всю необходимую информацию будут выкладывать на официальных ресурсах и в соцсетях органов власти.