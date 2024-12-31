Хуситы заявили об успешной атаке на авианосец США «Гарри Трумэн»

Йеменские хуситы атаковали авианосец ВМС США «Гарри Трумэн». Как сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, удар с помощью крылатых ракет и БПЛА был нанесен, чтобы сорвать готовящуюся воздушную атаку американских сил. Это уже второй авианосец США за два месяца, который подвергается ударам хуситов. Ранее они атаковали авианосец «Авраам Линкольн». В Пентагоне эту информацию не подтверждали, однако чуть больше чем через неделю после удара решили вывести корабль с Ближнего Востока.