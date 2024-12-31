Рютте обещал рассмотреть предложение о военных патрулях в Балтийском море

«Позавчера я получил от генсека НАТО [Марка Рютте] сигнал, что мы (НАТО — прим. ТАСС) будем в срочном порядке работать над этим», — рассказал Туск перед заседанием кабмина, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.
27 декабря Рютте заявил о планах НАТО по увеличению военного присутствия на Балтике. Это заявление стало реакцией на инциденты, связанные с повреждением подводных энергетических кабелей между Эстонией и Финляндией в конце декабря, а также в середине ноября еще двух кабелей, соединяющих Германию с Финляндией и Швецию с Литвой соответственно. Глава дипломатии Евросоюза эстонка Кая Каллас, не дожидаясь результатов расследования, возложила ответственность за инциденты на Балтике на танкерный флот, перевозящий российскую нефть, и пообещала новые санкции сообщества против него.
В конце ноября Туск предложил на встрече глав правительств стран Северной Европы и Балтии (страны Северо-Балтийской восьмерки, NB8) организовать совместные военные патрули на Балтийском море по аналогии с воздушной полицией НАТО (Enhanced Air Policing). Польский премьер, не вдаваясь в детали инициативы, подчеркнул ее антироссийскую направленность. Предложение Варшавы, по утверждению Туска, может быть рассмотрено на саммите альянса в Гааге в июне 2025 года.